50 milyon Euro yatırım bürokrasi ve pandemiye takıldı

Kahramanmaraş'ta, tarıma elverişli olmayan kayalık bir arazide, orman ve tarım atıklarının toplanarak, enerjiye dönüştürülmesini sağlayacak Biyokütle Elektrik Enerjisi Santrali BES bürokratik işlemlerdeki gecikmeler ve pandeminin neden olduğu sorunlardan dolayı gecikti.

Kahramanmaraş'ta, tarıma elverişli olmayan kayalık bir arazide, orman ve tarım atıklarının toplanarak, enerjiye dönüştürülmesini sağlayacak Biyokütle Elektrik Enerjisi Santrali BES bürokratik işlemlerdeki gecikmeler ve pandeminin neden olduğu sorunlardan dolayı gecikti. Bu nedenle, YEKDEM'den (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimini Destekleme Mekanizması) 3 ay ek süre bekleniyor.

Enerji alanında faaliyet gösteren ve merkezi Kahramanmaraş'ta bulunan Eco Bio Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi ve T1007 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi tarafından bölge ve ülke ekonomisine değer katacak yatırımın hayata geçmesi için çalışmalar devam ediyor.

30 Haziran 2020'ye kadar faaliyete geçmesi planlanırken pandemi nedeniyle geciken yatırım Çöçeli ve Ferhuş Mahallesi sınırlarında, tarıma elverişli olmayan kayalık bir arazide yer alıyor.

Eco Bio Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi ve T1007 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi tarafından her biri 25 milyon Euro değerindeki toplam 50 milyon Euro tutarında projelendirdiği Biyokütle Elektrik Santralinin (BES) yatırımı sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, bölgeye çevresel, sosyal, ekonomik yönden büyük katkı sağlayacak.

Orman ve tarım atıkları ekonomiye kazandırılacak

Çevreden toplanan orman ve tarım atıklarının yakılarak enerjiye dönüştürmesi planlanan ve 20 MWe kurulu gücü bulunan yatırım, yılda 150 Milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. 60 bin hane halkı ihtiyacını karşılayacak olan proje elektrik ihtiyacını gidermesinin yanı sıra başta tesisin bulunduğu bölge olmak üzere ülkeye ve kente çevresel/sosyal/ekonomik yönden büyük katkı sağlayacak.

Eco Bio Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi ve T1007 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul, Kahramanmaraş'ın Yenilebilir Enerji yatırımlarında öncü bir şehir olduğunu, hayata geçirmeye çalıştıkları yatırımın ise yerli, milli ve yenilenebilir enerji kaynağı ile 60 bin hane halkın yıllık elektrik üretimini gerçekleştireceğini bildirdi.

Kurulan Biyokütle Enerji Santralinin üreteceği elektriğin orman ve tarım atıklarının çevreden toplanması ve yakılarak enerjiye dönüşmesi ile sağlanacağını belirten İsmail Kurtul, bu geri dönüşüm sisteminin en çok santralin kurulacağı yer ve çevresindeki köylere faydasının olacağını belirterek, "Şöyle ki tarım arazileri bu santralde yakılarak yakıt elde etmek için temizlenecek, tarlalarımız da bir sonraki ekime hazır hale gelmiş olacaktır" dedi.

"3 aylık ek süre verilmeli"

Bu kadar önemli ve büyük iki yatırımın faaliyete geçmesinin gecikmesinin pandemiden kaynaklandığını belirten Kurtul, bu konuda YEKDEM'den mücbir sebebi dikkate alarak, 3 aylık ek süre vermesini istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Covid-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bir takım tedbirler alındı. İş ve işlemlerin uzun sürmesi, sokağa çıkma kısmı-tam ve iller arası seyahat yasağı getirilmesi, muafiyet kapsamında olmayan yüklenicilerine çalışma yasağı getirilmesi tedbirlere uymayanlara 1593 SK gereği idari işlemin yapılmasına karar verilmiş ve ve olaydan etkilenen taraf olarak gerekli özen ve dikkat gösterilmiştir. Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenemeyecek, kaçınılamayacak ve öngörülemeyecek olması ve bu durumundan etkilenen taraf olarak ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinde aksamalar olmuştur. Bu mücbir sebeplerden dolayı ilave ek 3 ay süre verilmediğinden, tesisin 30.06.2021 tarihine kadar kısmı kabul yapılması imkansız hale gelmiştir."

İsmail Kurtul, bu sürenin verilmesinin ülke ve bölge ekonomisi açısından taşıdığı önemin tartışma götürmez bir gerçek olduğunu ifade ederek, bu konuda bir an önce karar alınmasını beklediklerini sözlerine ekledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı