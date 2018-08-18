50 Milyon Dolarlık İphone Siparişi İptal Edildi, Doğubank'tan Boykota Destek!

Paralel İthalatın Kalbi Doğubank'ta iPhone Siparişleri İptal Edildi



50 Milyon Dolarlık iPhone Siparişi İptal Edildi, Doğubank'tan Boykota Destek!

ABD ile yaşanan gerginlikten sonra açıklanan EK Yüzde 100 Vergi Artışı olan Ürünler Listesinde yer almayan Apple ürünleri hakkında; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla iPhone yerine alternatif akıllı telefonları kullanma çağrısı yapılmıştı.

Paralel İthalatın kalbi durumunda olan Doğubank'ın iPhone Boykotuna Destek olmak için 50 milyon dolarlık iPhone siparişini askıya aldığı belirtildi.

50 Milyon Dolarlık iPhone Siparişi İptal Edildi



Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ithalat maliyeti katlanan esnaf, boykot çağrılarının da etkisiyle harekete geçti.

Kapalıçarşı, Tahtakale, Mahmutpaşa, Doğubank ve Eminönü'ndeki büyük ithalatçı firmalar ardı ardına kısa ve uzun vadeli siparişlerini iptal etmeye başladı.

iPhone ve ABD Menşei elektronik ürünlerin ithalatı askıya alınmış durumda!



Başta iPhone olmak üzere ABD menşeli onlarca ürünün ithalatı kesilmiş durumda. Esnafın verdiği bilgiye göre, sadece Doğubank'ta faaliyet gösteren 3 büyük ithalatçı 50 milyon dolarlık iPhone siparişini iptal etti.

iPhone Boykotuna Destek Olmak için alınabilecek Akıllı Telefon Listesi ve Özellikleri

https://www.teknotalk.com/50-milyon-dolarlik-iphone-siparisi-iptal-edildi-dogubank-65024/