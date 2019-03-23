50 Milyar Liranın 5'te 1'i E-ticaretten

konuşan Emirdağ, e-ticaret ile beraber artık tüketiciler istedikleri ürün ve servisleri, sınır tanımadan istedikleri fiyatta ve zamanda, istedikleri yerde teslim alabiliyorlar. Burada karar verme yetkisi tamamen müşterinin eline geçti. Çok avantajlı kararları zaman kaybetmeden verebiliyorlar. Bir yandan satıcı tarafından bakıldığında sınır tanımadan kendi ürünlerini ve servislerini başka insanlara ulaştırma fırsatına kavuştular. Bu artık bir açıdan bakıldığından ekonomiyi daha efektif ve verimli hale getirdi. Biz de Hepsiburada olarak 20 yıldır Türkiye'de bu fikrin düşünce ve ekonomik öncülüğünü yapıyoruz" dedi.

"E- ticaretin Türkiye'de toplam perakendenin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor. 2023 yılına kadar yüzde 10'lara ulaşmasını bekliyoruz. Dünyada bu oran daha da yukarılarda. Şu anda yolculuğun Türkiye olarak daha başlarındayız. Bu oranın daha da hızlanarak artacağını düşünüyoruz. 2023 yılına gelmeden daha da katlanmasını bekliyoruz" diyerek sözlerine devam eden Emirdağ şunları söyledi:

"Geçen 20 yıl içinde birçok inovasyonla modele değer kattığını görebiliriz. Örneğin pazar yeri modeliyle birçok satıcının aslında ürün ve servislerini son kullanıcıya ulaştırma fırsatı bulmasına yardımcı olduk. 17 binden fazla satıcı platformumuzda satış yapıyor. E-ihracat çok yeni bir kalem 2023 vizyonu ile beraber 350 milyar liralık e-ticaret hacmi bekleniyor. Bunun 70 milyar lirası e-ihracattan gelecek ve biz yine pazar lideri olarak öncülük edeceğimizi düşünüyoruz."

4 BİNDEN FAZLA KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK

"Bu deneyim fiziksel dünya ile dijital dünyanın bir örtüşmesi. Verdiğiniz siparişin kapınıza en ideal hizmet ve kalite ile gelmesi bir sorun" şeklinde konuşan Emirdağ, "O yüzden biz bu sorunu çözmek amacıyla çözümler ürettik. Biz bir teknoloji şirketiyiz. Yüzlerce mühendisimiz big data, mobil çözümler ve yeni çözümler üzerine araştırmalar yapıyor. Bunların hepsini hayata yansıtıyor. Kültürel ve sosyal sorumluluğumuzun da farkındayız. Girişimci kadınlara teknoloji gücü adı altındaki programımızla destek veriyoruz. Şu an hazırda 4 binden fazla başarılı girişimci kadın bizim platformumuzda. Son 21 ayda yarattıkları ekonomik değeri tam 45 kat arttırmış durumdalar. Bu da bizim çok önem verdiğimiz bir program" ifadelerini kullanıdı. - Bursa

Kaynak: DHA