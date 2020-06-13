50 metrelik uçurumdan düşmekten elektrik direği kurtardı
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50 metrelik uçurumdan düşmekten elektrik direği kurtardı

50 metrelik uçurumdan düşmekten elektrik direği kurtardı Tekirdağ Şarköy İlçesi Uçmakdere mevkiinde otomobil ile çarpışan ve içerisinde bir aile olan midibüs 50 metrelik uçurumdan düşmekten kıl payı kurtuldu.

13.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:43

50 metrelik uçurumdan düşmekten elektrik direği kurtardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Şarköy İlçesi Uçmakdere mevkiinde otomobil ile çarpışan ve içerisinde bir aile olan midibüs 50 metrelik uçurumdan düşmekten kıl payı kurtuldu.

Kaza, Tekirdağ'ın Şarköy İlçesine bağlı Uçmakdere Paraşütçü Tepesi yakınlarında meydana geldi. Süleymanapaşa İlçesinden Şarköy İlçesine doğru yolda seyir halinde olan Kerem U'nun idaresindeki 34 RV 1528 plakalı midibüs iddiaya göre kontrolünü kaybederek, karşıdan gelen 59 AAT 375 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile midibüs bariyerleri de aşarak elektrik direğine çarptı. Elektrik direğine çarpan midibüs, 50 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce uçurumun dibinde duran midibüsten sürücü Kerem U, Sabeh U. ve bebeği Rabia U. yaralı halde çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Midibüsün yolu kapatması nedeniyle yol trafiğe tamamen kapatılırken, onlarca araç yolun trafiğine açılmasını bekledi. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

Kazaya karışan otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, uçurumun kıyısında bulunan midibüsün yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

50 metrelik uçurumdan düşmekten elektrik direği kurtardı

Kaynak: İHA

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