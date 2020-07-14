50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarıldı MERSİN'de, 50 metrelik uçurumda yaklaşık 2 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MERSİN'de, 50 metrelik uçurumda yaklaşık 2 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erdemli ilçesinin Arslanlı Mahallesi'nde yaşayan Ali Erden, keçisinin yaklaşık 2 gündür kayıp olduğunu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirerek, ekiplerden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine vakit kaybetmeden olay yerine giderek, halat yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya inmeyi başardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi kurtarılarak, sahibine teslim edildi. Yardım talebine kısa sürede yanıt verdikleri için Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Ali Erden, "Hayvanımızı bulunduğu uçurumdan çok kısa bir sürede kurtardılar. Önemli olan burada benim hayvanım olması değil, neticede bir can. Bu cana dokundukları için onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA