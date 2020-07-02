50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü, kendisini unuttu ablasının kurtardı
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50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü, kendisini unuttu ablasının kurtardı

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'da düğünden dönen aile 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü, kendisini unuttu ablasının kurtardı
02.07.2020 00:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:18

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'da düğünden dönen aile 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücünün ablasını kurtardığı kazada yaralılar, vatandaşlar ve polis ekiplerince uçurumdan çıkartılarak ambulansa taşındı.

Kaza, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde akrabalarının düğününe katılan Kemal Günen idaresindeki 78 A

AG 574 plakalı Peugeot markalı otomobil, düğün dönüşü Karabük'e gitmek isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Günen ile yanında yolcu olarak bulunan ablası Ayşe Akkaya yaralandı. Ters dönen otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü Kemal Günen, kaza sonrası ayağı kırılan ve ağır yaralanan ablası Ayşe Akkaya'yı otomobilden kendi imkanları ile çıkararak telefonla yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, bölgenin de karanlık olması nedeniyle uzun süre kaza yapan aracı aradı. Arama faaliyetlerine çevreden geçen diğer sürücüler de destek verdi. Bölgedeki aramalarda gelen seslere sürücünün tepki vermesi üzerine yaralılara ulaşıldı. Yaralılara ulaştıktan sonra polis ekipleri, sağlık ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken yaralıların ambulansa taşınması için polis ekiplerinden, çevredeki vatandaşlardan ve gazetecilerden yardım istedi.

Uzun uğraşlar sonucunda ambulansa taşınan yaralılar, tedavileri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Uçuruma yuvarlanan otomobil ise, vinç yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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