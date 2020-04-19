50 metrelik uçuruma düşen otomobildeki çift ölümden döndü
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İtfaiye, Uşak, 3. Sayfa

50 metrelik uçuruma düşen otomobildeki çift ölümden döndü

Uşak'ta bir otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

19.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:22
50 metrelik uçuruma düşen otomobildeki çift ölümden döndü

Uşak'ta bir otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada ölümden dönen çift, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Uşak Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Karaaslan idaresindeki 64 HD 452 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak uçurumdan yuvarlanan otomobilde sürücü Karaaslan ile eşi Gonca Karasaslan sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Akkuş Deresi'ne düşen otomobilde sıkışan çifti itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan çift, ambulanslar ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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