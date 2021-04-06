50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı
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50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gürköy Mahallesi Değirmenyakası Sokak üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla 50 metrelik şarampole uçan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Arif K. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. - MUĞLA

50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı
50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı
50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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