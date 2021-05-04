50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Savaş Kurt(45) yönetimindeki 16 F 2185 plakalı motosiklet, kasisten hızlı geçince sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenerek durdu.

Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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