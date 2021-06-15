50 metre sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldular
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50 metre sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldular

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | 3. Sayfa

50 metre sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldular Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı.

50 metre sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldular

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı. Kazada 50 metre sürüklenen otomobilde anne, baba ve 3 yaşında ki çocukları yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza Erzurum-Pasinler çevre yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Erzurum'dan Ağrı istikametine ilerleyen K.Ç. kontrolünde ki 06 CAM 325 plakalı otomobil kavşaktan çıkış yapan Önder Göksal'ın kontrolünde ki 25 NB 332 plakalı kamyonetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü K.Ç. kontrolünde ki otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarında ki fabrikanın duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. 50 metre sürüklenen araçta ki sürücü K.Ç., eşi ve 3 yaşında ki çocukları yara almadan kurtuldu. Ailenin ve arka koltuktaki 3 yaşında ki çocuğun kaza anında emniyet kemerlerinin takılı halde olması ise can kaybını önledi.

Diğer araçta ki Önder Göksal ise kazada yara almazken olayın ardından uzun süre aracının kaybolan plakasını araması dikkat çekti.

50 metre sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldular
50 metre sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldular
50 metre sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldular
50 metre sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldular
50 metre sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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