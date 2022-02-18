'50 lira' cinayetine indirimle 17 yıl hapis

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, 50 lira borç nedeniyle çıkan kavgada Halil Küpeli'yi (30) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Purtaş (24) hakkında karar verildi. Purtaş, haksız tahrik indirimi de uygulanarak, 17 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 5 Eylül 2021'de İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Borç nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Purtaş, Halil Küpeli'yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye götürülen Küpeli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Purtaş da polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Purtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Purtaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti de sanık Mehmet Purtaş'ı 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapse çarptırdı ardından cinayetin haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezayı 17 yıla düşürdü.