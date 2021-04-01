50 lira alacağını istedi, bacağından bıçaklandı

BURSA'da eski iş yerine giderek arkadaşından alacağı olan 50 lirayı isteyen Erdi K. (32), çıkan kavgada bacağından bıçaklandı.

BURSA'da eski iş yerine giderek arkadaşından alacağı olan 50 lirayı isteyen Erdi K. (32), çıkan kavgada bacağından bıçaklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki pizzacıda meydana geldi. Erdi K., daha önce çalıştığı iş yerine giderek, mesai arkadaşları Eren K. (22) ve Ahmet S.'den, 50 lira olan alacağını istedi. Bunun üzerine Erdi K. ile eski mesai arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ahmet S., cebinden çıkardığı bıçağı Erdi K.'nin bacağına sapladı. İkili kaçarken yaralı Erdi K., ihbar üzerine gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdi K.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Eren K. ve Ahmet S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.Öte yandan bıçaklı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden tarafları diğer çalışanların ayırmaya çalıştıkları görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı