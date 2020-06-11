50 kişilik ekiple aranan yaşlı kadından bir iz bulunamadı
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50 kişilik ekiple aranan yaşlı kadından bir iz bulunamadı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aşağı Bozkuyu köyünde iki gün önce evinin bulunduğu ormanlık alanda kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Çolakerol'u arama kurtarma çalışması 50 kişilik ekiple devam ediyor.

50 kişilik ekiple aranan yaşlı kadından bir iz bulunamadı
11.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:04

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aşağı Bozkuyu köyünde iki gün önce evinin bulunduğu ormanlık alanda kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Çolakerol'u arama kurtarma çalışması 50 kişilik ekiple devam ediyor.

İlçeye bağlı Aşağı Bozkuyu köyü Hacıçolaklar Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Çolakerol, 9 Haziran Salı günü akşam saatlerinde evin önünden kayboldu. Yakınları yaşlı kadını çevrede aradıysa da bulamadı. Bunun üzerine durum jandarmaya haber verildi. 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar yaşlı kadından bir ize rastlanılmadı.

Olayla ilgili Afad Osmaniye İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Osmaniye Afad Arama Kurtarma ekibi gece boyu çalışmalara devam etmiş ve daha sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığının 4 personelle, iz takip köpeği ve drone ile çalışmalara destek vermesiyle Osmaniye Afad Arama Kurtarma ekibi 7 personelle arama çalışmalarına gün boyu devam etmiştir. Aynı günün gecesinde Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Afad Arama Kurtarma ekibi arama çalışmalarına gece görüşlü termal kamerayla destek vermiştir. 11.06.2020 tarihi sabah erken saatte arama çalışmalarına devam edilmiş olup; Osmaniye Afad Arama Kurtarma ekibinden 9 personel, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibinden 10 personel ve Jandarma ekiplerinin katılımı ile birlikte 50'ye yakın kişi tarafından arama çalışmalarına tüm hızıyla devam edilmektedir" denildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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