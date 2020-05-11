50 gün sonra iş başı yapan berberlerin randevu defterleri doldu
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50 gün sonra iş başı yapan berberlerin randevu defterleri doldu

50 gün sonra iş başı yapan berberlerin randevu defterleri doldu
11.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:09

50 gün sonra iş başı yapan berberlerin randevu defterleri doldu İslahiye ilçesinde berberler traş olmak isteyen müşterilerine en erken Cuma gününe randevu verebiliyor Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de 50 gün sonra iş...

50 gün sonra iş başı yapan berberlerin randevu defterleri doldu

İslahiye ilçesinde berberler traş olmak isteyen müşterilerine en erken Cuma gününe randevu verebiliyor

GAZİANTEP - Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de 50 gün sonra iş başı yaptı. İlçedeki berberler, traş olmak isteyen müşterilerine en erken Cuma gününe randevu verebiliyor.

Yaklaşık 50 gün sonra ilk mesaiye başlayan İslahiye ilçesindeki berber ve kuaförler, sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi kurallara da dikkat ediyor. Berber ve kuaförler, randevulu sistem ile ilk mesailerini yapıyorlar. Berberler günler sonra mesailerin başlama sevincini yaşarken randevu defterleri ise Cuma gününe kadar doldu. Berberler, traş olmak isteyenlere en Erken Cuma günü için randevu verebiliyor.

Müşterilerin traş talebine bir hafta sonra cevap verebildiklerini kaydeden berberler, "İlk müşterimiz aldık 50 gün sonra. Tüm hijyen kurallarına uyarak. Tek kullanımlık ürünler, havlular ve önlükler kullanıyor. Saat başı müşteri alabileceğiz. 45 dakika tıraştan sonra 15 dakika hijyen temizliği yağacağız. Eski havlularımızı kaldırdık" dedi.

Berberler eskiden olduğu gibi müşterilerine çay yada başka bir ikramlarda bulunmayacaklarını kaydetti.

Randevulu sistemdeki ilk müşteriler ise, "Bizim için psikolojik sınavdı. Berberlerin açılacağını öğrenir öğrenmez randevumu aldık. Yaklaşık 2 aydır tıraş olamıyorduk" diye konuştu.

BİR KOLTUK BOŞLUKLA TIRAŞ YAPILIYOR

İslahiye de Cumhuriyet Mahallesinde hizmet veren bir berber dükkanı sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etti. Açılma kararının son derece iyi bulduğunu belirten berber esnafı, "Çok özlemiştim mesleğimizi, yaklaşık 50 gündür kapalı haldeydik. Sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Açılma kararı çok iyi oldu. İnşallah memleketimiz içinde iyi olur. Uzakta oturuyoruz, o yüzden erken gelip müşterilerimizi almaya başladık" ifadelerini kullandı.

50 gün sonra iş başı yapan berberlerin randevu defterleri doldu

Kaynak: İHA

Manşet

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