50 gün sonra iş başı yapan berberlerin randevu defterleri doldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de 50 gün sonra iş başı yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de 50 gün sonra iş başı yaptı. İlçedeki berberler, traş olmak isteyen müşterilerine en erken Cuma gününe randevu verebiliyor.

Yaklaşık 50 gün sonra ilk mesaiye başlayan İslahiye ilçesindeki berber ve kuaförler, sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi kurallara da dikkat ediyor. Berber ve kuaförler, randevulu sistem ile ilk mesailerini yapıyor. Berberler günler sonra mesaiye başlama sevincini yaşarken randevu defterleri ise Cuma gününe kadar doldu. Berberler, traş olmak isteyenlere en erken Cuma günü için randevu verebiliyor.

Müşterilerin traş talebine bir hafta sonra cevap verebildiklerini kaydeden berberler, "İlk müşterimiz aldık 50 gün sonra. Tüm hijyen kurallarına uyarak. Tek kullanımlık ürünler, havlular ve önlükler kullanıyor. Saat başı müşteri alabileceğiz. 45 dakika tıraştan sonra 15 dakika hijyen temizliği yağacağız. Eski havlularımızı kaldırdık" dedi.

Berberler eskiden olduğu gibi müşterilerine çay gibi ikramlarda bulunmayacaklarını kaydetti.

Randevulu sistemdeki ilk müşteriler ise "Bizim için psikolojik sınavdı. Berberlerin açılacağını öğrenir öğrenmez randevu aldık. Yaklaşık 2 aydır tıraş olamıyorduk" diye konuştu.

İslahiye'de Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmet veren bir berber dükkanı sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etti. Açılma kararını son derece olumlu bulduğunu belirten berber esnafı, "Çok özlemiştim mesleğimizi, yaklaşık 50 gündür kapalı haldeydik. Sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Açılma kararı çok iyi oldu. İnşallah memleketimiz içinde iyi olur. Uzakta oturuyoruz, o yüzden erken gelip müşterilerimizi almaya başladık" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA