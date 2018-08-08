Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik unsurları, devriye görevi yaptıkları sırada Kadırga Burnu mevkisinde bir grubun lastik bot ile Midilli Adası istikametine seyrettiğini tespit etti.

Bunun üzerine denizden 2 mil açıkta gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Küçükkuyu Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.