50 dönüm orman yandı... Cam devi büyük tehlike atlattı



BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Şişecam yakınında çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre 50 dönümlük ormanlık alan kül oldu.

Edinilen bilgile göre, Anadolu Cam'a ait Trakya Cam Fabrikası'nın 50 metre ilerisindeki koruluk alanda başlayan yangın ormana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 orman arozözü ve 2 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, şişe fabrikası da büyük bir tehlike atlattı. Şu ana kadar 50 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.