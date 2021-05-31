50'den fazla hırsızlık kaydı olan kadın tutuklandı
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50'den fazla hırsızlık kaydı olan kadın tutuklandı

50'den fazla hırsızlık kaydı olan kadın tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de 50'den fazla hırsızlıktan kaydı olan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de 50'den fazla hırsızlıktan kaydı olan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kırmızıtoprak mahallesi Basın Şehitleri Caddesinde bir ikamette meydana gelen 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası hırsızlık olayı ile Yenimahalle 9. Dere sokakta bir ikamette meydana gelen 2 bin 500 lira değerindeki hırsızlığın şüphelisi olduğu tespit edilen Zekiye C. isimli şüpheli hırsızlık ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan ve 50'den fazla hırsızlık suçundan dosyası olduğu öğrenilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

50'den fazla hırsızlık kaydı olan kadın tutuklandı
50'den fazla hırsızlık kaydı olan kadın tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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