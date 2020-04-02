50 Binden Fazla Oyuncunun CoD: Warzone Hesabı Erişime Engellendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› 50 Binden Fazla Oyuncunun CoD: Warzone Hesabı Erişime Engellendi - Haber
Teknoloji

50 Binden Fazla Oyuncunun CoD: Warzone Hesabı Erişime Engellendi

Call of Duty: Warzone'un yaratıcıları, oyunlarda hile yapan kişileri tespit ederek oyun dışı bıraktı.

Infinity Ward ekibinin yaptığı açıklamaya göre, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana 50 binin üzerinde oyuncu, hile yaptıkları gerekçesiyle oyundan uzaklaştırıldı.

02.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:50
50 Binden Fazla Oyuncunun CoD: Warzone Hesabı Erişime Engellendi

Call of Duty: Warzone'un yaratıcıları, oyunlarda hile yapan kişileri tespit ederek oyun dışı bıraktı.

Infinity Ward ekibinin yaptığı açıklamaya göre, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana 50 binin üzerinde oyuncu, hile yaptıkları gerekçesiyle oyundan uzaklaştırıldı. Hile yapan kişileri hangi yollarla tespit ettiklerini açıklamayan ekip, bu durumun hile yapanların tekrar oyuna katılımını zorlaştıracağını ifade etti.

Açıklamada hile yapan kişilerin yakalanmasına yönelik süreçle ilgili temel bilgiler paylaşıldı. 7/24 izleme programına sahip olduklarını ifade eden Infinity Ward ekibi, oyun çevirimiçi olduğunda elde edilen verileri değerlendirdiklerini ve olası hileleri tespit edebildiklerini belirtti.

Hile Yapanları Tespit Etmek için 7/24 Veri Analizi Yapılıyor

Infinity Ward güvenlik üyesi yaptığı açıklamada, hile yapan kişilerin oyunda bulundurulamayacağını, herkes için eğlenceli ve adil bir deneyim sağlamayı amaçladıklarını, bu nedenle 7/24 veri analizlerinin yapıldığını ifade etti.

Genel olarak saldırgan davranışlar sergileyen, korsan içerikler yayınlayan, sorun çıkaran oyuncuların, oyundan banlandığı söylenebilir. Call of Duty: Warzone güvenlik ve uygulama belgelerinde bir oyuncunun hangi nedenlerden dolayı oyundan çıkarılabileceğini detaylarıyla okuyabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi Haber
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan tansiyonu düşürecek bir teşekkür geldi
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haber
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haber
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
'Düşmanların gözü yaşlı' diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu Haber
"Düşmanların gözü yaşlı" diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif...
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Guido Senia Dilan Çıtak Demet Şener
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Basketbolcu Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İtalya
Şu an buradasınız: 50 Binden Fazla Oyuncunun CoD: Warzone Hesabı Erişime Engellendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 15:26:38. #1.14#
title