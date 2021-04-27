50 bin vatandaşa hizmet götürülüyor
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50 bin vatandaşa hizmet götürülüyor

50 bin vatandaşa hizmet götürülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle Düzce Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve kısa süre de yaptığı çalışmalarla 4 binin üzerinde konut ile 50 bin vatandaşın kapısına hizmet götürme başarısı gösteren Bahçeşehir A.Ş.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle Düzce Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve kısa süre de yaptığı çalışmalarla 4 binin üzerinde konut ile 50 bin vatandaşın kapısına hizmet götürme başarısı gösteren Bahçeşehir A.Ş. kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalarını yaz aylarında da sürdürmeye hazırlanıyor.

Toplu konutlardaki yönetim sorunlarını ortadan kaldırmak, yeşil ve çevre ile uyumlu yaşam alanları oluşturmak için kurulan Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan, kurulduğu günden itibaren kısa süre içerisinde Bahçeşehir bölgesine 36 personel ile 4 bin konuta hizmet verir hale gelen Bahçeşehir Yönetim A.Ş. kaliteli hizmet anlayışıyla yaklaşık 50 bin vatandaşın ayağına hizmet götürmeyi sürdürüyor.

Binaların iç ve dış temizlikleri aralıksız sürdürülüyor

Bahçeşehir bölgesi ve özel toplu konutlarda 4 binden fazla konuta hizmet götüren Bahçeşehir Yönetim A.Ş., çöpleri her gün düzenli olarak kapı önünden almasının yanında, bina dış çeperlerinde mıntıka temizliği, profesyonel peyzaj çalışmaları, Covid-19 sürecinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüyor.

Bahçeşehir'in yanı sıra şehir merkezinde bulunan birçok siteye de hizmet götüren şirket, kaliteli ve profesyonel hizmetleriyle yaz aylarında da sıkı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirecek. - DÜZCE

50 bin vatandaşa hizmet götürülüyor
50 bin vatandaşa hizmet götürülüyor
50 bin vatandaşa hizmet götürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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