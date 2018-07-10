Siirt'in Kurtalan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2018 yılı içinde 50 bin ton hububat alımı gerçekleştirildi.

Siirt genelinde TMO hububat alımları devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Demirhan ve kurum idarecileri TMO Kurtalan Ajans Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan hububat alımlarını ve çalışmaları yerinde inceleyerek, TMO Kurtalan Ofis Müdürü Reşat İlbasan'dan bu yıl ki hububat alımları hakkında bilgi aldı. TMO bünyesinde Siirt'ten 2018 yılında yaklaşık 50 bin ton hububat alımı gerçekleştirildiği belirtildi. Siirt genelinde 100 bin ton buğday verimi bekleniyor. - SİİRT