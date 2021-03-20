50 bin TL'lik altın çalan şüpheli tutuklandı
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50 bin TL'lik altın çalan şüpheli tutuklandı

20.03.2021 23:44 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:50
50 bin TL'lik altın çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki ayrı ikametten yaklaşık 50 bin TL değerinde altın, ziynet eşyası ve döviz ile televizyon çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki ayrı ikametten yaklaşık 50 bin TL değerinde altın, ziynet eşyası ve döviz ile televizyon çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kümbet ve Cumhuriyet mahallelerindeki 2 ayrı ikametten altın, ziynet eşyası ve döviz ile televizyon hırsızlığı yaşanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu doğrultuda yaptıkları çalışma sonucunda 2 ayrı hırsızlık olayının failinin 32 yaşındaki O.M. olduğunu tespit etti. O.M., polis ekipleri tarafından ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne çıkarılan şüpheli, cumhuriyet savcılığınca tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, konut dokunulmazlığının ihlali-mala zarar verme ve evden hırsızlık suçları kapsamında tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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