Son dakika! GAZİANTEP - 50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek oldu
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Son dakika! GAZİANTEP - 50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek oldu

13.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:21

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan eğitim gören 50 bin çocuğa tablet dağıtmasıyla örnek gösterdiği Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşlara sağladığı nakdi ve ayni yardımlarla adından söz ettiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan eğitim gören 50 bin çocuğa tablet dağıtmasıyla örnek gösterdiği Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşlara sağladığı nakdi ve ayni yardımlarla adından söz ettiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çocukların bir süredir uzaktan eğitim gördüğünü hatırlattı.

Bu nedenle bazı çocukların tabletlere ihtiyaçlarının oluştuğunu anlatan Tahmazoğlu, şu ana kadar 50 bin tablet dağıtarak çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıklaması sırasında kendilerini örnek gösterdiğini anımsatan Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın Rize'deki konuşmasında öğrencilerimize dağıttığımız 50 bin adet tabletten bahsetmesi ve belediyemizi örnek göstermesi bizleri gururlandırdı. Pandemi süresince her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya özen gösterdik. Gerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gerekse de iş yeri kapanan işletmecilerimize ve uzaktan eğitim gören öğrencilerimize birçok desteği sağladık. Süreçte yaptığımız destek tutarı nakdi ve ayni olmak üzere 228 milyon TL'ye ulaştı."

Salgın sürecince, iş yeri kapanan işletmelere kira desteği sağlanması, belediyenin kiracılarından ücret alınmaması veya indirime gidilmesi, berber esnafına nakdi destek sağlamak gibi çok sayıda projeye imza attıklarını bildiren Tahmazoğlu, bu süreci en hasarsız şekilde geçirebilmek için mücadele ettiklerine dikkati çekti.

Tahmazoğlu, "Cumhurbaşkanımızın çalışmalarımızı örnek göstermesi bizi gerçekten gururlandırdı. Biz de ilk günkü aşkla ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrenciler de mutlu

Sarıbaşak köyünde belediyenin desteğiyle kavuştuğu tabletle uzaktan eğitimini gerçekleştiren 7. sınıf öğrencisi Reyhan Kaya da salgın nedeniyle okulların kapanmasıyla derslere online olarak katılmak zorunda kaldığını söyledi.

Babasının işte olduğu saatlerde derse katılımının güçleştiğini dile getiren Kaya, "Biz 4 kardeşiz. Onların da dersleri oluyordu. Verilen tabletin içerisinde internet paketi de vardı. O yüzden evde internetin olmamasından kaynaklı sorunum da kalmadı. Artık ders çalışmam daha kolay oldu. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederiz, onlara minnettarız." diye konuştu.

Son dakika! GAZİANTEP - 50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek oldu
Son dakika! GAZİANTEP - 50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek oldu
Son dakika! GAZİANTEP - 50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek oldu
Son dakika! GAZİANTEP - 50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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