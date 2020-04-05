50 bin maske ücretsiz olarak dağıtılacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 50 bin maske ücretsiz olarak dağıtılacak - Haberler
Kırıkkale, Güncel

50 bin maske ücretsiz olarak dağıtılacak

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren 50 bin maskenin ücretsiz dağıtımına başlanacağı bildirildi.

05.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:56
50 bin maske ücretsiz olarak dağıtılacak

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren 50 bin maskenin ücretsiz dağıtımına başlanacağı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan kararlarlar doğrultusunda salgının yayılmaması için sosyal mesafe ile pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Bu süreçte vatandaşlara maske temini konusunda yardımcı olunması amacıyla Kırıkkale Belediyesince pazarların girişinde ücretsiz maske dağıtılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine bu kapsamda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için temin edilen 50 bin maske yarından itibaren Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi vasıtasıyla nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu çarşı girişleri başta olmak üzere belirli noktalarda dağıtılacaktır. Ayrıca Halk Eğitim Merkezlerimiz de maske üretimine başlayacaktır. Marketlerimizin de ücretsiz veya cüzi bir bedelle maske temin ederek bu süreçte yer almaları önemli bir toplumsal dayanışma örneği olacaktır."

Belediye Başkanı Saygılı vatandaşlara maske dağıttı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, beraberindeki zabıta ekipleriyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya yoğunluğunun yaşandığı caddeleri gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

Dağıtım sırasında sık sık sosyal mesafenin korunması noktasında vatandaşlara uyarıda bulunan Saygılı, koronavirüs hakkında da bilgi verdi.

Öte yandan belediye, kentteki pazar yerlerinin girişlerine el dezenfeksiyon ünitesi yerleştirdi.

50 bin maske ücretsiz olarak dağıtılacak

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

50 bin maske ücretsiz olarak dağıtılacak
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İtalya'nın ardından İspanya'dan da AB'ye sert tepki: Tehlike altındayız Haberler
İtalya'nın ardından İspanya'dan da AB'ye sert tepki: Tehlike altındayız
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Haberler
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi Haberler
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
'Nano teknoloji' maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haberler
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Pınar Deniz Kerem Alışık Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İlaç Polis Avrupa
Şu an buradasınız: 50 bin maske ücretsiz olarak dağıtılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 18:28:24. #1.14#
title