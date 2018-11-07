50 Bin Lira Para ve 8 Çeyrek Altın Aldılar, Evini de Satmasını İstediler

Samsun'da kendilerini komiser olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla arayıp kandırdıkları şahıstan 50 bin lira para ve 8 adet çeyrek aldıktan sonra evini de satmasını istedi. 3 zanlı, dolandırıldığını anlayan kişinin şikayeti üzerine polis tarafından yakalandı.

Samsun Valiliğinden dolandırıcılık olayıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi

"2 Kasım günü Ladik Şehit Mehmet Erçin Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulunan müşteki M.Y., 1 Kasım günü ev telefonundan arandığını, arayan şahsın kendisini komiser olarak tanıttığını, 'Samsun'da kuyumcu soygunu oldu, soygunda çalınan paranın bir kısmı hesabınıza aktarılmış, bu para FETÖ'ye aktarılacak, operasyon yapıyoruz, hesabınızda bulunan parayı çekip bize teslim edin, seri numaralarını kontrol edip size teslim edeceğiz' diyerek para istemesi üzerine banka hesabında bulunan 40 bin TL'yi çektiğini,02 Kasım günü kendisini başkomiser olarak tanıtan şahsın yönlendirmesi ile başka bir şahısla cadde üzerinde buluştuklarını, birlikte evine geldiklerini, bankadan çektiği 40 bin TL'yi evinde bulunan 10 bin TL ve 8 adet çeyrek altını poşete koyup verdikten sonra şahsın gittiğini, sonrasında kendisini komiser olarak tanıtan şahıs tarafından tekrar arandığını, 'evinizi satıp parasını bize teslim edin, zaten formaliteden satış olacak, paraları inceledikten sonra geri teslim edeceğiz' demesi üzerine dolandırıldığını anlayıp şikayetçi olmuştur."

Açıklamanın devamında şu bilgiler verildi:

"Olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapılmak üzere 3 Kasım günü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekibimiz Ladik ilçesinde görevlendirilmiş, şüphelilerin müşteki ile tekrar irtibata geçecekleri değerlendirildiğinden ekip görevlilerimiz şüphelilerin yakalanmasına yönelik müştekinin ikametinde tertibat almış, 6 Kasım günü sabah saatlerinde müşteki M.Y. şüpheli şahıs tarafından tekrar aranmış, ekip görevlilerimiz tarafından yönlendirilen müşteki M.Y, şüpheliye paranın hazır olduğunu söylemiş, bir süre sonra parayı almak için ikametin önüne gelen şüpheli A.Ü. görevlilerimizce suçüstü yakalanmış, irtibatlı olduğu diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla şüphelilerin kullanımında olan aracın tespitine yönelik yapılan analiz sonucu Çorum istikametine gittiği tespit edilmiştir. Aynı gün araçla birlikte şüpheliler A.E. ve E.Ç.'nin Çorum Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalanmaları sağlanmış, E.Ç.'nin yapılan üst aramasında bin TL para ele geçirilmiş ve Çorum Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden şüpheliler teslim alınarak Ladik İlçe Emniyet Amirliğine intikal ettirilmiştir. Soruşturma evrakıyla birlikte şüpheliler A.Ü, A.E. ve E.Ç., 7 Kasım günü Ladik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Özellikle kendisini vali, polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık yapmak isteyen şahıslara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve bu türden taleplere itibar etmemeleri, kamu görevlilerinin yapmış oldukları çalışmaların mahiyeti ne olursa olsun vatandaşlardan kesinlikle maddi talepte bulunmayacağı bilinmelidir. Emniyet Müdürlüğümüz birimleri suçla mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir." - SAMSUN