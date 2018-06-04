50 Bin Konut Kuzeyşehir'de Şimdi Kura Zamanı

Kura çekimi için Karataş Spor Salonu'nda bir tören düzenlendi. Törende katılımcılara açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te herkesin ev sahibi olmasını istediğini söyledi.

Yaşam hakkının en temel hak olduğunu dile getiren Şahin, "16 yıl önce 'halka hizmet Hakka hizmet' anlayışı ile yola çıktık. 16 yıl önce bu millet sosyal devletin ne olduğunu bilmiyordu. Yüce Mevla'mın size verdiği hakkı biz de devlet olarak, yerel yönetim olarak yerine getirdik. Gaziantep olarak çok göç alıyoruz. Bu göçü güce dönüştürmemiz gerekiyordu, riski rızka çevirmemiz gerekiyordu. Bugün bunu yaşamanın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'in genç bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden Şahin, bu anlamda eğitim alanında eksiklerin bulunduğunu ve bu eksikleri doldurmak için derslik sayısını arttırmaya karar verdiklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı ile geçen sene 5 bin dersliği bitirdiklerini ve yeni sezonda da 7 bin derslik yapacaklarını açıkladı.

Kendilerine konut alanında yardımcı olan TOKİ Başkanına teşekkür eden Şahin, Gaziantep'te ikinci sırada bulunan ihtiyacın konut olduğunu belirtti. Konut alanında yaptıkları çalışma ile kentin kuzey tarafından 50 bin konut yapmaya karar verdiklerini vurgulayan Şahin, mimarlar ve mühendisler odalarından görüşler alarak şehir içinde şehir yaptıklarını kaydetti. Kenti yıkmadan güzelleştirmenin yollarına baktıklarını belirten Şahin, alt yapısını, yollarını Büyükşehir Belediyesi üst yapısını da TOKİ'nin yaptığı bu huzurlu evlerde hak sahiplerinin huzurla oturmasını temenni etti.

OFM'DEN ÇEVRE YOLU AÇILACAK; 15 DAKİKADA ULAŞIM SAĞLANACAK

Ortadoğu Fuar Merkezi'nin (OFM) yanında Kuzeyşehir'e büyük bir çevre yolu yapacaklarını ve insanların buradan 15 dakikada gidebileceklerini belirten Şahin, insanların köylerin veya sanayinin içinden geçmeden direk olarak Kuzeyşehir'e ulaşacaklarını belirtti. Yine Kuzeyşehir'i Aktoprak'tan Adana karayoluna bağlayan bir yol daha yapılacağını aktaran Şahin, JİCA kredisi ile suyun altyapısının ihalesini bir ay sonra yaparak çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alana kurulacak, yaklaşık 250 bin kişinin yaşayacağı Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacak Kuzeyşehir'in yapımına 2015 yılında başlandığını belirtti. Turan, burada yaşayan inşaların eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabileceklerini belirtti. TOKİ Başkanı Turan, "Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturdu. Projede cami, mahallenin merkezinde ticari ve diğer fonksiyonlarla ilişki içinde kurgulanırken, zemin katlarda manav, kasap, bakkal gibi esnafın hizmet vereceği geleneksel sokak yaşamından esinlenilen alışveriş alanları yer alacak" dedi.

KUZEYŞEHİR PROJESİ HAKKINDA

"Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası"na 14 bin 378 başvuru oldu, ancak bunların 749'u hak sahiplerine verildi. Kurada adı çıkmayanlara, 27 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 11.00'da 913 adet konutun kura çekilişine katılma hakkı tanındı.

Halk Bankası'nın herhangi bir şubesine 2 bin lira başvuru bedeli ödeyenler, 2+1 konutlara 120-180 ay vadeyle 109 bin-141 bin lira ödeyecek. 3+1 konutlar için 139 bin-220 bin liradan 108-144 ayda ödeme kolaylığı sağlanacak hak sahipleri, 222-294 bin liraya 4+1 konutlar 108-144 ay taksite ödeyecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleriyle dul ve yetimlere kuraya girmeden konut alma hakkı tanındı. En az yüzde 40 engellilere konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrıldı. Emeklilere ise bu oran yüzde 25 olarak belirlendi.

Konutların teslim süresi, hak sahibiyle yapılan sözleşme tarihinden itibaren 36 ay olacak. İlk taksit ödeme tarihi, konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.

İlk etapta; 299 adet 2+1, 176 adet 3+1 ve 274 adet 4+1 konutlar kura ile hak sahiplerine verildi.

Kura törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Canan Candemir Çelik, Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.