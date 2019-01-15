50 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 50 asker için gözaltı kararı verildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifadeleri ve teşhisleri doğrultusunda belirlenen şüphelilerin, ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarıyla periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Ardından tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve ikametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı.

50 askerden 3'ünün teğmen, 47'sinin ise astsubay olduğu ve tamamının aktif görevde bulunduğu kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA