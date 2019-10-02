'50+1' muhalefettin işi' diyen Erdoğan, Fırat'ın doğusu için 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi

'50+1' muhalefettin işi' diyen Erdoğan, Fırat'ın doğusu için 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki salt çoğunluk olan 50+1 barajının aşağı çekilmesiyle ilgili önerinin muhalefetten gelmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, sınır dışı operasyon konusuna da "Aynı yerdeyim, bir gece ansızın gelebiliriz." sözleriyle cevap verdi.

02.10.2019 00:01
'50+1' muhalefettin işi' diyen Erdoğan, Fırat'ın doğusu için 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki salt çoğunluk olan 50+1 barajının aşağı çekilmesiyle ilgili önerinin muhalefetten gelmesi gerektiğini söyledi.


Erdoğan, "Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir. Muhalefetten ne gelirse gelsin hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız, hazırız" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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