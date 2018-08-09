5. Zırhlı Tugay Komutanlığı davası devam etti

GAZİANTEP - 15 Temmuz hain darbe girişimi soruşturması kapsamında FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin davada, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Uğur Halaç, F.K. ile avukatları katıldı. Başka dosyadan ise İstanbul'da tutuklu bulunan Aydın İmamoğlu SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanıklar, F.K. U. H. ve Aydın İmamoğlu savunmalarında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık U.H'nin devamına, sanık F.K'nin ise ev hapsiyle tahliyesine karar verilerek duruşma ertelendi.