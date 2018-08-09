5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Davası Devam Etti

15 Temmuz hain darbe girişimi soruşturması kapsamında, Gaziantep'te 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin davada 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar U.H., F.K. ile avukatları katıldı. Bir başka dosyadan İstanbul'da tutuklu bulunan A.İ. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanıklar savunmalarında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık U.H.'nin tutukluluğunun devamına, sanık F.K.'nın ise ev hapsiyle tahliyesine karar verilerek duruşma ertelendi. - GAZİANTEP