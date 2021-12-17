5. Yumurta Zirvesi Sonuç Bildirgesi açıklandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. Yumurta Zirvesi Sonuç Bildirgesi açıklandı

5. Yumurta Zirvesi Sonuç Bildirgesi açıklandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) tarafından 9-12 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen 5. Yumurta Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı.

ANTALYA (AA) - Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) tarafından 9-12 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen 5. Yumurta Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı.

Yum-Bir Başkanı İbrahim Afyon imzalı bildirgede, zirveye, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş ile kamu ve sivil toplum kuruluşu örgütleri, medya ve sektör paydaşlarının katıldığı belirtildi.

Bildirgede, yumurtacılık sektörünün en önemli maliyet kaleminin yem olduğu, yem karışımının yaklaşık yüzde 65'ini oluşturan mısırda son yıllardaki tedarik sıkıntısından kaynaklı fiyat artışlarının yumurta maliyetine doğrudan yansıdığı, yumurtada üretici ile market satış fiyatları arasındaki uçurumun temel sebebinin marketlerin yüksek kar elde etme arzuları olduğu ifade edildi.

Yumurta sektörünün 2021 yılını yüzde 7,5 zararla geçirdiği belirtilen bildirgede, girdi fiyatları artmaya devam ederse yumurta fiyatlarının da buna paralel olarak artacağı, fiyatları kontrol etmek için üreticiye yem desteği veya doğrudan destek sağlanması gerektiği kaydedildi. Üretici fiyatıyla market satış fiyatı arasındaki yüksek marjın düşürülmesi, tüketicinin daha uygun fiyata yumurta tüketmesi için devlet desteğinin önemli olduğu vurgulandı.

Bildirgede, yumurta ihracatının gelişimi için teknik ve siyasi engellerin kaldırılmasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının desteklerinin beklediği belirtildi.

Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı

Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı

 Fransız Capital dergisinden yerli SİHA yorumu: Peynir ekmek gibi satılıyor

Fransız Capital dergisinden yerli SİHA yorumu: Peynir ekmek gibi satılıyor

 Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemin adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemin adını koydu: Türkiye Ekonomi Modeli

AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title