5. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri sahiplerini buldu

05.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:22

Üsküdar Üniversitesi tarafından toplumsal değerlerin gelişmesi amacıyla topluma örnek olan, iyiliğe teşvik edecek davranış, olay ve kişilerin ödüllendirilmesi hedefiyle düzenlenen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen tören, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda yapıldı.

Bu yılki ödüllerin sahipleri, TEMA Vakfı Onursal Başkanı Merhum Hayrettin Karaca, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Bilim İnsanı Prof. Dr. Banu Onaral, Devlet Tiyatroları Sanatçısı Turgay Tanülkü, Yazar-Akademisyen Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Elazığ depreminin kahramanlarından Mahmud El Osman oldu.

Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hala insani değerleri ikinci, üçüncü plana atan bir sosyal hareketlilik olduğunu belirterek, bunun da yapmak istediklerinin önemini daha çok artırdığını söyledi.

Tarhan, insanın önem ve önceliklerini karıştırmış durumda olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir evde bir anne-babanın en önemli konusu nedir? Çocuğunu iyi yetiştirmektir. Fakat bakıyorsunuz zihin dünyasında ne var? Televizyona bir kaptırıyor kendini çocuk orada ders çalışmış, çalışmamış vesaire her şey ikinci planda kalabiliyor. Psikolojiyi geçtiğimiz yıllarda hep '3D' olarak tanımlıyorduk. Duygu, düşünce, davranış diye. Fakat şimdi özellikle son 10-20 senedir psikolojide bir dördüncü 'd' eklendi, 'değerler'. Bunun ortaya çıkış nedeni aslında bu bilimin ortaya çıkış nedeniyle paralel. İhtiyaçtan ortaya çıktı. Bir ihtiyaç olarak bakılıyor özellikle ABD toplumunda para, zenginlik, varlık, sosyal standartları yüksek bir toplum var ama ona paralel insanlıkta bir mutluluk yok."

Tarhan, bu global krizin Türkiye'ye de gelmeye başladığını, kendilerinin bunun üzerine 2006'larda "İnsanların buna ihtiyaç hissetmesi için neler yapabiliriz?" diye düşündüklerini anlattı.

Bu nedenle, adalet, dürüstlük, şefkat ve merhamet, şeffaflık, cesaret, empati ve sorumluluk, güven ve sadakat, utanma, alçakgönüllülük, yardımlaşma, helalleşme, selamlaşma, içtenlik, bağışlama, cömertlik, fedakarlık, minnettarlık, çoğulculuk, katılımcılık, özgürlükçülük, hesap verebilirlik, uzlaşmacılık, yenilikçilik, vefa gibi 24 değeri gençlere kazandırmak için 2013'te bu başlıkları ders olarak koyduklarını dile getiren Tarhan, "Buna biz sahip çıkarsak bu konuda birkaç kişinin ruhuna dokunmuş oluruz, birkaç kişinin geleceğinin daha iyi olmasına sebep olmuş oluruz. Değerlerle uğraşmak artık bilimsel bir kategori." ifadelerini kullandı.

"Ödülü evlatlarım ve şu anda cezaevinde anneleriyle kalan 725 evlat için alıyorum"

Açılış konuşmasının ardından ödüller sırasıyla Devlet Tiyatroları Sanatçısı Turgay Tanülkü'ye, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya, Yazar-Akademisyen Prof. Dr. Nazif Gürdoğan'a, TEMA Vakfı Onursal Başkanı merhum Hayrettin Karaca adına TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'a, Bilim İnsanı Prof. Dr. Banu Onaral adına yeğeni Emir Uzunoğlu'na, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi adına Dr. Öğr. Üyesi Bergen Coşkun Özüaydın'a, Elazığ depreminin kahramanlarından Mahmud El Osman'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına 22, 23, 24. Dönem AK Parti Milletvekili Halide İncekara'ya takdim edildi.

Ödül aldığı sırada duygulandığı görülen Tanülkü yaptığı konuşmada, "Bu ödülü evlatlarım ve şu anda cezaevinde anneleriyle birlikte kalan 725 evlat için alıyorum. Aslında iyiliği bu ülke öğretti bana. 16 yaşında anladım sokağa bakmayı. Sokakta bizden daha kötü olanlar vardı ve 17'sinde de cezaevine girdim. Bu ülkeye çok şey borçluyum. Yaradandan sonra bu ülkenin insanlarına borçluyum. Çünkü hep yatılı kaldım. Hep devlet baktı bana ve tanımadığım insanların vergileri benim ve çocuklarımın kursağından geçiyor. Bu ülkenin insanlarına minnettarım. İyilik yapmıyorum aslında iyiliği ben kendime yapıyorum. Özlem duyduklarımı evlatlarımızla paylaşıyorum. Ne zaman cezaevinde çocuk sokak çocuklarıyla, sokak çocukları senin evindeki çocukla aynı salıncakta hep birlikte sallanırlarsa o zaman ülkende barışı yakalarsın." diye konuştu.

Prof. Dr. Gürdoğan da insani değerlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, "Artık nasıl tarım toplumları sanayi toplumlarına, sanayi toplumları bilgi toplumlarına dönüşmüşse, önümüzdeki yıllarda da mutlaka bilgi toplumları değer toplumlarına dönüşmek zorunda. Günümüzün en önemli güç kaynağı bundan böyle değerler olacaktır. 24 değer gerçekten dünyanın geleceği için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ödülleri sunulan kişi ve kurumlara TEMA Vakfından fidan sertifikası da takdim edildi. Ayrıca, ödül almaya değer bulunan kişi ve kurumlar adına 2020-2021 akademik yılında üniversite tarafından birer öğrenciye de burs verileceği duyuruldu.

Ödül alanların kısa teşekkür konuşmaları yaptığı tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA