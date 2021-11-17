5 yıldızlı otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden sayısı 73'e yükseldi

BOLU (İHA) - Bolu'da, seminer ve kamp için Koru Otel'de konaklayan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan lise öğrencilerinin sayısı 73'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı mevkiinde bulunan Koru Otel'de ara tatil dönemini değerlendirmek için gelen 60 özel okul öğrencisi dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Durumu ailelerine ve otel yetkililerine bildiren öğrenciler otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere götürüldü.

Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelde yemeklerden ve sudan numune aldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin soruşturma başlattığı olayla ilgili hastaneye kaldırılan öğrencilerin aileleri de otelden şikayetçi oldu.

Sayı giderek yükseliyor

Dün gece boyunca aralıklarla rahatsızlanarak hastaneye götürülen öğrencilerin sayısı sabah saatlerinde 73'e yükseldi. Olayla ilgili oteldeki yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarının beklendiği öğrenildi. - BOLU