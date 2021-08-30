5 YILDIZLI OTELDE DEV BAYRAKLI ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
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5 YILDIZLI OTELDE DEV BAYRAKLI ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde 3200 yerli ve yabancı tatilcinin de katılımıyla düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde, otelin havuz başındaki kulesine dev Türk bayrağı asıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde 3200 yerli ve yabancı tatilcinin de katılımıyla düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde, otelin havuz başındaki kulesine dev Türk bayrağı asıldı.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Otelin havuz kenarında bulunan 'Yaşam Alanı Kulesi' önünde düzenlenen etkinlik öncesinde ilk olarak otelin lobisinde bando eşliğinde 250 dans grubunun katılımıyla kortej yapıldı. Kutlamalara 3200 yerli ve yabancı tatilci de eşlik etti. Kutlamalar kapsamında tatilcilerin alkışları arasında otelin Yaşam Alanı Kulesi'ne dev bir Türk bayrağı asıldı. Bayrak asılırken Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı da coşku ile söylendi.

Otelin Genel Müdürü Enis Özsinan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Otelimizde 3200 misafirimiz var, 1200 personelimiz, 250 dans grubu toplam 4650 kişi coşku ile kutluyoruz. Avrupa'nın en büyük havuzunda büyük bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Dev Türk bayrağını açtık" dedi.

5 YILDIZLI OTELDE DEV BAYRAKLI ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
5 YILDIZLI OTELDE DEV BAYRAKLI ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
5 YILDIZLI OTELDE DEV BAYRAKLI ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
5 YILDIZLI OTELDE DEV BAYRAKLI ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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