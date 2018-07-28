5 Yıldızlı Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar'da 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Davutlar sahilinde 3 yıl önce hizmete giren 5 yıldızlı bir otelin ısıtma soğutma sistemlerinin bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 346 yatak kapasiteli olan ve yerli ve yabancı turistlerin kaldığı 5 yıldızlı oteldeki yangın büyük korku ve paniğe yol açtı. Yangına ilk önce otelin personeli müdahale etti, ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden ve odalara sıçramadan kontrol altına alındı. İkinci konut olarak bilinen yazlık evlere de yakınlığı ile bilinen yangın sırasında hem tatilciler hem de çevredeki yazlık sahipleri büyük korku ve panik yaşadı. Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıyla herkes derin bir nefes aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Zafer Hacısalihoğlu - Levent Tuncer/İHA)