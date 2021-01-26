5 yıldızlı otel yapmaya devam ediyoruz, 32 adet 5 yıldızlı otel için 2,28 milyar TL yatırım yapılacak
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5 yıldızlı otel yapmaya devam ediyoruz, 32 adet 5 yıldızlı otel için 2,28 milyar TL yatırım yapılacak

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:30
5 yıldızlı otel yapmaya devam ediyoruz, 32 adet 5 yıldızlı otel için 2,28 milyar TL yatırım yapılacak

Turizmdatabank.com'un Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı verilerden derlediği otel yatırımları verilerine göre, Türkiye'de konaklama sektörü, 2020 yılı 11 aylık dönemde 183 adet 4,65 milyar TL bütçeli otel yatırımları için yatırım teşviği aldı.

Sektörün yatırım projelerinden 127 adedi ile 3,92 milyar TL bütçeli yeni oteller yapılacak. 56 adet tesis de yenileme, tamamlama ve tevsi gibi amaçlarla 725 milyon TL'lik bütçe ayırdı.

 

Yeni 5 yıldızlı otellere kaç para harcanacak?

11 aylık verilere göre, 2020 yılında 127 yeni otel yatırımları için 3,92 milyar TL bütçe ayrılırken, bu toplam içinde 32 adet 5 yıldızlı otellere ayrılan kısım da 2,28 milyar TL oldu.

Öte yandan, yeni otel bütçelerinde, 32 adet 4 yıldızlı otellere, 1 milyar TL, 45 adet 3 yıldızlı otellere de 440 milyon TL bütçe ayrıldı.

 

Yeni yatırımlarda kim önde?

11 aylık dönemde, yeni otellerin toplandığı merkezler; Antalya ve İstanbul olurken, yatırım bütçesi büyüklüğü bakımından, bu illeri; Aydın, Mardin, Muğla, Erzurum, Nevşehir ve Kayseri izledi. Bütçe dağılımında Antalya % 27 ile ilk sırada yerini alırken onu % 17,1 ile İstanbul izledi. Antalya 21 yeni otel yatırımı ile öne çıkarken, teşvik alan yeni otellerde İstanbul 18 tesis, Mardin ve Muğla da 7'şer tesis ile Nevşehir ve Balıkesir de 5'er tesis ile öne çıkıyor.

 

Kaç otel yatağı yenilenecek?

2020 yılında planlanan otel yatırımlarında 56 otelde yenileme öngörülürken, 725,6 milyon TL bütçeli yatırımlarla; yaklaşık 10 bin oda ve 20 bin yatak yenilenecek. Bu faaliyetlerle 423 kişi iş bulacak. Yenilemelerde; 5,8 bin oda 11,8 bin yatakla 5 yıldızlı oteller önde yer alırken, onu 1,56 bin oda ve 3,2 bin yatakla 4 yıldızlı oteller izledi.

 

Yeni otellerle kaç kişi iş bulacak?

2020 yılında teşvik alan yeni otel projeleri tamamlandığında, toplam 8386 kişiye sürekli istihdam sağlanmış olacak. Öte yandan yenileme yapılacak otellerde de 423 kişi ve toplamda 8809 kişiye iş imkanı verilmiş olacak. 

Teşvikli otel yatırımları (ocak-kasım 2020)

 

Tesis

Sayısı

Bütçe

Milyon TL

İthalat

Mln Dolar

İstihdam

Sayısı

Oda

Sayısı

Yatak

Sayısı

Toplam

183

4.652,2

1,7

8.809

25113,98

50.422

Yeni

127

3.926,5

1,1

8.386

15023,05

29.723

Yenileme

56

725,6

0,6

423

10090,93

20.699

Kaynak: Tourism Today

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