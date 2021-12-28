5 yıldızlı narkotik... Kayseri'de 2021 yılında 668 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, 464'ü tutuklandı - Haberler
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5 yıldızlı narkotik... Kayseri'de 2021 yılında 668 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, 464'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

5 yıldızlı narkotik... Kayseri'de 2021 yılında 668 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, 464'ü tutuklandı Yapılan operasyonlarda 211 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında işlem yapılan 668 şahıstan...

KAYSERİ (İHA) - 5 yıldızlı narkotik... Kayseri'de 2021 yılında 668 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, 464'ü tutuklandı

Yapılan operasyonlarda 211 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında işlem yapılan 668 şahıstan 464'ü tutuklanırken, 211 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı birbirinden başarılı operasyonlara imza attı. Yıl içerisinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, 668 şüpheli şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan 464'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda ise, 29 kilo 800 gram metamfetamin, 11 kilo 200 gram bonzai, 150 kilo kubar esrar, 4 kilo toz esrar ve 16 kilo eroin olmak üzere toplamda 211 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, bin 520 adet uyuşturucu hapta bulundu.

Ayrıca, 130 adet hassas terazi, 55 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız tüfek ile bin 180 adet fişeğe de el konuldu.

5 yıldızlı narkotik... Kayseri'de 2021 yılında 668 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, 464'ü tutuklandı

5 yıldızlı narkotik... Kayseri'de 2021 yılında 668 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, 464'ü tutuklandı

5 yıldızlı narkotik... Kayseri'de 2021 yılında 668 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, 464'ü tutuklandı

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