5 yıldır Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadın seviyesiz paylaşımlar hakkında konuştu

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği işgalde 5. güne girildi. Rus işgalinin başlaması ile beraber sosyal medyada da birçok kullanıcı, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" şeklinde ve benzeri cinsiyetçi paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımlar hem Türk hem de Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar tarafından tepki gördü.

"CİNSİYETÇİ YORUM VE ŞAKALARI KINIYORUM"

5 yıldır Türkiye'de yaşayan Ukraynalı Anastasiya Tsviliy sosyal medyada yapılan seviyesiz paylaşımlar hakkında konuştu. Ukrayna'da insanların acı çektiğinin altını çizen Anastasiya konu hakkında yaptığı açıklamada "Ukraynalı kadınlar hakkında yapılan cinsiyetçi yorumları ve şakaları şiddetle kınıyorum. Biz bu kadar acıyı çekerken "Ukraynalı kadınlara kapımız açık" diye espri yapmamanızı çok rica ediyorum. Çünkü bu bu tarz cümleleri biz duyduğumuzda kendimizi daha da kötü hissediyoruz. Ben bir sürü yorum okudum. Çoğunlukla özellikle Türk kadınları tarafından inanılmaz bir destek gördüm. Herkesin kız kardeşi, annesi bacısı var" şeklinde konuştu.

"ZOR DURUMLARDA BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ"

Zor durumlarda insanların birbirine destek olması gerektiğini belirten Anastasiya, kötü yorumların kendini üzdüğünü söyleyerek "Özellikle zor durumlarda birbirimize ne olursa olsun destek olmalıyız. Çünkü insan evladıyız. Başka türlü yorumları da okudum. Mesela bazı insanlar diyorlar ki o zaman buraya gelmeyin. Ne işiniz var? Kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Ben İstanbul'da 5 yıldır yaşıyorum. Ukrayna Kiev'de çok okuduğumdan dolayı Türkçe biliyorum. Ve buraya savaştan dolayı kesinlikle kaçmadım. Çalışmak için geldim. Hatta ve hatta fırsatım olsaydı ben şu an ailemin yanında olup destek vermeyi çok isterdim." ifadelerine yer verdi.

"KENDİMİ ÇOK ÇARESİZ HİSSEDİYORUM"

"Ailem orada kaldı. Her haber gördüğümde resmen içim parçalanıyor, kalbim inciniyor. Çünkü ben buradayım ailem uzakta. Hiçbir şey yapamadığım için kendimi çok çaresiz hissettiğim için kötü oluyorum. Hem Türk kadınlar hem de Türk erkekleri diyor ki "kesinlikle bunu yapan insan evladı olamaz. Öyle çirkin bir söylenti olamaz ve biz Türk milleti olarak sizden çok çok özür diliyoruz" diyorlar. Çünkü savaşın şakası olamaz"