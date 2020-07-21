5 yıldır gözü gibi baktığı aracını kıymetini bilene satacak
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5 yıldır gözü gibi baktığı aracını kıymetini bilene satacak

Zonguldak'ta esnaflık yapan Muammer Altmışdörtoğlu, 5 yıl önce satın alarak garajında sakladığı 98 model aracını 125 bin liradan satılığa çıkarttı.

5 yıldır gözü gibi baktığı aracını kıymetini bilene satacak
21.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:26

Zonguldak'ta esnaflık yapan Muammer Altmışdörtoğlu, 5 yıl önce satın alarak garajında sakladığı 98 model aracını 125 bin liradan satılığa çıkarttı. Altmışdörtoğlu aracını, kıymetini bilen birine satacağını söyledi.

Kent merkezinde esnaflık yapan Muammer Altmışdörtoğlu, 5 yıl önce bir arkadaşının vasıtasıyla 98 model Tofaş marka otomobil satın aldı. Almanya'da yaşayan gurbetçiden satın aldığı aracını 5 yıl boyunca garajada saklayan Altmışdörtoğlu, bu süre zarfında yalnızca 200 kilometre yol yaptı.

Kazalı ve boyalı benzer araçların 30 bin liradan satıldığını söyleyen Muammer Altmışdörtoğlu; aracını kıymetini bilen birine satmak istediğini söyledi. Altmışdörtoğlu şöyle konuştu:

"98 model aracımız 5 sene önce Almancı bir arkadaşımızdan dost vasıtasıyla aldık. 5 senedir garajda sakladık. Satmaya karar verdik. Kısmet olursa kıymetini bilene aracımızı satmaya karar verdik. 18 bin 600 kilometrede satın aldık. Şu ana kadar sadece 200 kilometre yapmışız. Garajda ileri geri bu kilometreyi yaptık 5 sene boyunca. Bu sürede ara ara sildik, temizledik. Hevesimizi öldürdük. Bazen dışarıya çıkarttık. Tekrar yine yerine koyduk. Fiyat olarak 125 bin lira diyeceğiz. Kıymetini bilene, böylesi daha zor bulunur. Çıksa bile bu paralara çıkmaz. Satın almak için iletişime geçenler var. Kıymetini bilene, kollayıp koruyacağına inanmamız lazım. Zaten alıcı gelirse çekici ile gelip alır gider. Ankara, Konya ve Trabzon'dan almak isteyenler var. Bunun sevgisi, aşkı başka. Bu heves bizde var. Bizimle ebediyete kadar gider. Bu araç satıldıktan sonra yine bulursam alacağım. İkinci bir aracım olmasa bunu satmakta zorlanırım. Bu araç tek elimde olsa satacağımı zannetmiyorum. Boyanmışlar, macunlu, kazalıları 30 bin liradan başlıyor. Böyle bir araç sevdalıları için bu rakamları görür. Bu aracı çok parası olan alacağına zannetmiyorum. Aşık olanı gelip alır. Kıymetini bilene satacağız." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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