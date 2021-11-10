5 yıldır firari olan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da 5 yıldır firari olarak aranan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2016 yılından beri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan firari olan Ş.M. isimli şahıs yakalandı.

Operasyonda, örgütün sözde Zonguldak bölge talebe mesulü konumunda bulunan Ş.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın "Bylock" kullanıcısı olduğu ve 5 farklı hesabının bulunduğu tespit edildi. - KASTAMONU

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