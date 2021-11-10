5 yıldır firari olan FETÖ/PDY üyesi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 yıldır firari olan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
5 yıldır firari olan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Kastamonu'da 5 yıldır firari olarak aranan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da 5 yıldır firari olarak aranan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2016 yılından beri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan firari olan Ş.M. isimli şahıs yakalandı.

Operasyonda, örgütün sözde Zonguldak bölge talebe mesulü konumunda bulunan Ş.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın "Bylock" kullanıcısı olduğu ve 5 farklı hesabının bulunduğu tespit edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi hayatını kaybetti

Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title