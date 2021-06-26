5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı
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5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | 3. Sayfa

5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı Niğde'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden aranan ihraç öğretmen, TEM ekipleri tarafından Ankara'da gaygubet evinde yakalandı.

5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı

NİĞDE - Niğde'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden aranan ihraç öğretmen, TEM ekipleri tarafından Ankara'da gaygubet evinde yakalandı.

2016 yılından bu yana firari olarak aranan C.S. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ankara'da örgüte ait gaygubet evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Niğde'ye getirilen C.S. emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Adliyesi'ne sevk edildi.

5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı
5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı
5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı
5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

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