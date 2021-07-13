5 YILDIR ARANAN FETÖ FİRARİSİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
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5 YILDIR ARANAN FETÖ FİRARİSİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da FETÖPDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 5 yıldır aranan eski emniyet müdürü B.B. yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da FETÖPDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 5 yıldır aranan eski emniyet müdürü B.B. yakalandı. Adliyeyeye sevk edilen B.B. tutuklandı. Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde kimlik sorgulaması yapılan B.B.'nin FETÖ firarisi olduğu anlaşıldı. GBT sorgulamasında resen görevinden emekli edilen eski 2. sınıf emniyet müdürü B.B. hakkında Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldır firari olarak arandığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda B.B., Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hazırlanan tahkikat evrakı ile bugün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen B.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

5 YILDIR ARANAN FETÖ FİRARİSİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
5 YILDIR ARANAN FETÖ FİRARİSİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
5 YILDIR ARANAN FETÖ FİRARİSİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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