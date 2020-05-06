5 yıldır aranan cinayet zanlısı, Kocaeli'de yakalandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 5 yıl önce Kars'ta cinayet olayına karışması nedeniyle hakkında 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan yakalama kararı olan M.T., gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 5 yıl önce Kars'ta cinayet olayına karışması nedeniyle hakkında 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan yakalama kararı olan M.T., gözaltına alındı.

Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Kars'ta cinayet olayına karıştığı belirtilen ve hakkında 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan yakalama kararı olan M.T.'nin, Çayırova'da bulunduğunu belirledi. Polisin eve düzenlediği operasyonda, M.T. yakalanarak, gözaltına alındı. M.T., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA