Haberler » Ekonomi » 5 yılda enerji verimliliğine 350 milyon dolar finansman sağlandı - Ekonomi

5 yılda enerji verimliliğine 350 milyon dolar finansman sağlandı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Birliği (AB) merkezli temiz enerji fonlarınca hayata geçirilen kredi programı çerçevesinde, enerji verimliliğine 5 yılda 350 milyon dolar finansman sağlandı.

26.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:23
5 yılda enerji verimliliğine 350 milyon dolar finansman sağlandı

İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile (AB) merkezli temiz enerji fonlarınca hayata geçirilen kredi programı çerçevesinde, enerji verimliliğine 5 yılda 350 milyon dolar finansman sağlandı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et