5 yılda enerji verimliliğine 350 milyon dolar finansman sağlandı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Birliği (AB) merkezli temiz enerji fonlarınca hayata geçirilen kredi programı çerçevesinde, enerji verimliliğine 5 yılda 350 milyon dolar finansman sağlandı.
26.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:23
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Birliği (AB) merkezli temiz enerji fonlarınca hayata geçirilen kredi programı çerçevesinde, enerji verimliliğine 5 yılda 350 milyon dolar finansman sağlandı.
Kaynak: Dunya.com