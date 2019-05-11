5 Yılda 64 Bin Minik Yüzme Öğrendi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi" kapsamında 5 yılda toplam 64 bin öğrenciye yüzme öğretildi. Bu öğrencilerden olimpiyatlara katılabilecek yetenekteki yaklaşık bin öğrenci de tespit edilerek ileri seviyede yüzme dersi verilmeye başlandı.

Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla sürdürülen Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi ile ilkokul 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yüzme öğretilmeye devam ediliyor.

Bu yıl 16 bin öğrenciye temel yüzme eğitimi verildi

Yüzme sporuna çok küçük yaşlarda başlanıp, ileri yaşlara kadar rahatlıkla yürütülebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 35 beden eğitimi öğretmeni nezaretinde, haftanın 4 günü, 2 seans olarak uygulanan eğitimlerde bu yıl yaklaşık 16 bin öğrenciye temel yüzme eğitimi verildi. Samsun merkez ve ilçeler olmak üzere, toplam 5 yüzme havuzunda 64 bin öğrenci arasından yüksek performans grubuna seçilen yaklaşık bin öğrenciden ileri ki dönemlerde uluslararası başarı bekleniyor. Samsun ayrıca Türkiye genelinde 2 ve 3. sınıflarda yüzme bilme oranı en çok olan iller arasında yer alıyor.

"2 ve 3. sınıflarda yüzme bilme oranı en çok olan il Samsun'dur"

Projenin amacını aşarak uluslararası yarışmalara da sporcu hazırladığını ifade eden Atakum Havuz Proje Koordinatörü Taner Karadavut, "Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesi 5 yıl önce başladı. Amacımız, ilköğretim 2. ve 3. sınıflarda tüm öğrencilerin havuzlara getirilerek yüzme öğrenmesini sağlamaktı. Bu süreç içerisinde bu amaca ulaşılarak, amacın ötesine de geçildi. Yüzme öğrenmeye gelen öğrenciler arasından performans grupları oluşturuldu. Bu gruplarda çocuklar müsabakalara hazırlanıyor. Birçok öğrenci de girdiği yarışmalarda başarı kazandı. 5 yılda şu ana kadar il genelinde 64 bin öğrenciye yüzme dersi verildi. Bu öğrencilerin yüzde 90'ı yüzme öğrendi. Her okulu etap etap alarak öğrencilere ders veriyoruz. Her etapta 4 okul geliyor ve ayda 8 ders alıyorlar. Türkiye'de yüzme üzerine bir araştırma yapılsa, 5 yıllık sürede yaptığımız çalışmalar süresinde Türkiye genelinde 2 ve 3'üncü sınıflarda yüzme bilme oranı en çok olan il Samsun'dur diye düşünüyoruz" dedi.

Proje kapsamında daha önce hiç yüzme tecrübesi olmayan ama yetenekli olan minik yüzücüler, uluslararası müsabakalara hazırlanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA