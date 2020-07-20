5 yılda 6,5 milyona kiralanan araçlar 4,5 milyona satın alındı
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5 yılda 6,5 milyona kiralanan araçlar 4,5 milyona satın alındı

Bilecik Belediyesi araç filosuna 14 sıfır araç ekleyerek, 5 yılda 6,5 milyona kiralanan araçları, 4,5 milyona satın almış oldu.

5 yılda 6,5 milyona kiralanan araçlar 4,5 milyona satın alındı
20.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:16

Bilecik Belediyesi araç filosuna 14 sıfır araç ekleyerek, 5 yılda 6,5 milyona kiralanan araçları, 4,5 milyona satın almış oldu.

Bilecik Belediyesi, 5 yılda 6,5 milyon liraya kiralanan araçları 4,5 milyon liraya satın alarak araç filosuna kazandırdı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve birim müdürleri, araçları teslim alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konu hakkında şunları söyledi:

"Şeffaf ve anlaşılır belediyecilik hizmeti anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımız ve kamuoyunu bilgilendirme adına gerçekleştirdiğimiz hizmetler hakkında bilgi veriyoruz. Bilecik Belediyesi olarak, her alanda vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla 14 adet araç Belediye Başkanlığımız envanterine dahil edildi. Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde daha fazla maliyetli olan kiralık araç sistemi yerine Belediye Başkanlığı öz malı niteliğini alacak araçlar ile hem belediye çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli hizmet sunulacak. Daha önce uygulanan ve 5 yıllık kira maliyeti 6.5 milyon olan 14 adet araç, 4,5 milyon karşılığında satın alınarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Alınan 14 adet araç içinde binek, minibüs, arazi araçları, arasöz, kar küreme başlıklı iş makinesi ve kamyondan oluşmaktadır." - BİLECİK

Kaynak: İHA

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