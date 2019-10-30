5 yılda 17 bin 200 kanser teşhisi yapıldı

30.10.2019 09:31

TÜRKİYE ORTALAMIN ÜZERİNDE

2018 yılında Dünya Kanser İstatistiklerine göre Dünya da erkeklerde Kanser görülme oranının 100 Bin kişide 218 iken bu sıklık kadınlarda 100 bin kişide 182 oldu. Ülkemizdeki Kanser vakalarına erkeklerde Kanser görülme sıklığı 100 bin kişide 247,6 olurken kadınlarda bu oran 100 bin kişide 177,5 oldu.

SON ARAŞTIRMA 2015 YILINDA YAPILDI

Kocaeli' deki durumu da Sağlık Bakanlığına soran CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'a verilen cevapta kentimizde en son yapılan resmi istatistik rakamları paylaşıldı.

2015 yılında yapılan son istatistik rakamlarına göre yıllar itibari kanser vakaları şöyle gerçekleşti;

2011; 3.209

2012; 3.005

2013; 3639

2014; 3.855

2015;3.492 olmak üzere toplan 5 yılda 17.200 vaka teşhis edildi.

Bakanlık cevabında son yapılan çalışmanın 2015 yılında olduğunu belirtti.

ERKEKLER DE AKCİĞER, KADINLAR DA MEME KANSERİ

Kanser vakalarının dağılımına ilişkin bilgileri de paylaşan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, erkekler de Akciğer Kanseri başta olma üzere, prostat ve mesane vakasının sık görüldüğünü, kadınlarda ise Meme ve mide kanserinin sık yaşandığını söyledi.

Yaşanan bu vakalar da çevresel ve sanayi faktörünün etkisi olduğuna dikkat çeken Akar, kentimizde araştırılması gerektiğini belirterek bu konuda birçok çalışmanın yapılacağını açıklayanBakanlığın yaptığı son araştırmanın 2015 yılında olmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler