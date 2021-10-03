5 yıl önce teşvik için oluşturulmuştu, şimdi tüm ilçeye yetecek kadar meyve üretiliyor

ANKARA (İHA) - Ankara'da tarihi ve turistik güzellikleriyle her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Beypazarı ilçesinde 5 yıl önce hayata geçirilen Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi Projesi'nin meyveleri alınmaya başlandı. Türkiye'de tarım denilince akla gelen ilk ilçelerden biri olan Beypazarı'nda yüzde yüz başarı elde edilen dev proje vatandaşları meyve yetiştiriciliği konusunda teşvik ederken, alt yapısı tamamlanan kooperatifle kadınlar için yeni bir istihdam alanına da dönüşecek.

Beypazarı Belediyesi tarafından ilçenin tarımsal ürün yelpazesinin genişletilmesi amacıyla 120 dönümlük alan üzerine kurulan Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi'nde büyük başarı elde edildi. 5 yıl önce vatandaşları meyve yetiştiriciliği konusunda teşvik etmek amacıyla kurulan dev bahçede tüm Beypazarlılara yetecek kadar meyve üretimi gerçekleşti. Kuyucak mevkiinde kurulan meyve bahçesi, 655 yarı bodur elma ve deveci armudu, 860 tam bodur elma, 465 üzüm, kiraz, şeftali, kayısı, dut çeşitleri, zerdali, badem, ceviz, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, hünnap, gojibery, vişne, çilek, incir, muşmula, cennet hurması, kestane, nar, zeytin çeşitleri, ahlat, ıhlamur, fındık ve ayva gibi birçok ürün çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Beypazarı'nın tarımsal ürün yelpazesini genişletmek, kazanç ve istihdamı artırmak amacıyla projeler geliştiren Beypazarı Belediyesi Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi'nde yaz aylarının gözde meyvesi olan çilek üretimi de başlatılarak ürün çeşitliliğine bir yenisi daha eklendi. 2 bin metrekarelik alanda çilek fideleri toprakla buluşturularak üreticilerin uygulamalı olarak bilgi edinmesi ve özendirilmesi hedefleniyor. 3 bin metrekarelik tam otomasyonlu sera ve 2 bin metrekarelik mevsimlik çiçek yetiştirme alanı olmak üzere toplamda 7 bin metrekarelik alandan oluşan sera alanı diğer belediyelere de örnek olmaya devam ediyor.

"Muhteşem sonuçlar aldık"

Projenin her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçemiz tarım potansiyeli olarak en önemli alanlardan biri. Meyve üretimi yok denecek az, ancak eşe dosta ikram edilebilecek boyutta çalışmalar vardı. Bu potansiyelimizi meyve üretimine nasıl yönlendiririz dedik. Mesela bu yıl Beypazarı'nda birkaç çiftçimiz çilek bahçesini oluşturdu. Yine Üzüm ile alakalı bölgemizde üzüm yetiştiriciliği yapanlar var. Muhteşem sonuçlar aldık" dedi.

Kadınlara istihdam müjdesi

Beypazarı'nda kadın istihdamına yönelik önemli bir projenin daha hayata geçirileceğinin müjdesini paylaşan Kaplan, "Burada yetiştirilen ürünlerden çilek ve reçel yapılıyor. Pekmezden sucuk üretimi yapıyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah bütün hazırlıklarını, altyapısını tamamladık. Kadın kooperatifleri adı altında bir faaliyete başlayıp ilçemizde bu işe meraklı, potansiyeli olan kadınlar arasında yeni bir iş alanı oluşturmayı planlıyoruz. Bu ürünleri yetiştirirken sonra pazarlanmasıyla ilgili yine katma değeri yükseltecek bir kurutma tesisi oluşturduk. Emek veren arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem, onlarla ne kadar gurur duysam azıdır. Muhteşem bir noktaya geldik diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Dev seralarda önümüzdeki yıl bölge halkının fide ihtiyacı ile ilgili çalışmalar olacak"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı noktasında çalışmaların olduğunu belirten Kaplan, "Hemen yan taraftaki komşularımız başladı. Örnek olalım, yapmak isteyenlerle teknik ve alt yapı manasında desteği verelim istiyoruz. Belediye olarak yoksa bizim burada meyve yetiştirmemizin bir manası yok. Hünnap, zeytin, harika şeftaliler yetiştirdi. Ayaş dutu bunların hepsini yetiştiriyoruz. 600 metre rakımda, 1100 metre rakımda ayrı bir örnek bahçe oluşturduk. Dev seralarda önümüzdeki yıl bölge halkının fide ihtiyacı ile ilgili çalışmalar olacak. Bir başka serada kışın çilek yetiştirmeyi planlıyoruz. Sera ile ilgili ilçemizde bir alt yapı oluşsun istiyoruz. Zeytin ağaçları, zeytinin en yoğun olduğu bölgelerdeki ağaçlar kadar çok keyifli ağaçlar. Önümüzdeki yıl burada çok ciddi bir zeytin üretiminin haber cisi olacağını söylüyor arkadaşlarımız" açıklamasında bulundu. - ANKARA