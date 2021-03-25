ADIYAMAN 5 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

5 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, kasten adam öldürme suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan A.D. (20) yakalandı.

2017 yılında Giresun'da kasten adam öldürme suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası alan ve hakkında arama kararı çıkarılan A.D., Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı