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5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

'Basit yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan C.V. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi kapalı cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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