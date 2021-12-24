5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
'Basit yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan C.V. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi kapalı cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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